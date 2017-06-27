ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'deki hava saldırısında 42 sivil hayatını kaybetti

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin Deyrizor eyaletinde bulunan Mayadeen şehri yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Dün gerçekleştirilen hava saldırısında yaklaşık 42 mahkumun hayatını kaybettiği, 15 DEAŞ militanının da öldürüldüğü aktarıldı. Suriye basını ise, hava saldırısının terör örgütü DEAŞ tarafından hapishane olarak kullanılan binaya yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi. Koalisyon Sözcüsü, kayıplarla ilgili raporun hazırlandığını dile getirdi.

Mayadeen, Deyrizor kentinin 45 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı 2014 yılından bu yana 21 bin 35 hava saldırı düzenlediği kaydediliyor. Bu hava saldırılarında 484 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, insan hakları grupları bu rakamın çok daha fazla olduğunu dile getiriyor.