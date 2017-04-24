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ABD Savunma Bakanı Afganistan'da

ABD Savunma Bakanı James Mattis Afganistan'a süpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Mattis ziyaretine Afganistan'da bulunan NATO karargahından başladı.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Afganistan'a süpriz bir ziyaret gerçekleştiren Mattis Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti veren NATO karargahını ziyaret etti.
 
Geçtiğimiz hafta Kabil'de Taliban'ın saldırısı sonrasında 100'den fazla asker hayatını kaybetmişti.
 
Öte yandan Kabil'de gerçekleştirilen saldırı sonrasında bugün Afganistan Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı istifa etti.

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