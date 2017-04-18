ABD Savunma Bakanı: Husilerin füzelerini durdurmak gerekiyor
ABD Savunma Bakanı James Mattis Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında verdiği demeçte, 'Husiler İran yapımı füzeler kullanıyorlar. Suudi Arabistan'a atılan bu füzelerin durdurulması gerekiyor' dedi.
ABD Savunma Bakanı James Mattis Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında verdiği demeçte, "Husiler İran yapımı füzeler kullanıyorlar. Suudi Arabistan'a atılan bu füzelerin durdurulması gerekiyor" dedi.
Pentagon'dan yapılan açıklamada James Mattis'in bölge huzurunu bozan faaliyetleri önlemek ve terör örgütlerini engellemek için bir takım görüşmeler yapacağı ifade edildi.
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