ABD Savunma Bakanı Mattis Taliban meselesini görüşmek üzere Afganistan'da
ABD Savunma Bakanı Mattis Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki diyalog sürecini görüşmek üzere Afganistan'a gitti.
- star.com.tr
Taliban ile Afganistan hükümetinin masaya oturma sinyalleri vermesinin ardından ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'a gitti.
Mattis Kabil'e gelmeden önce yaptığı açıklamada "Afganistan'da bir zafere doğru ilerliyoruz. Askeri zafer değil, siyasi bir zafer" diyerek Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yıllardır devam eden çıkmaza girmiş görüşmelerin başarıyla sonuçlanabileceği sinyali verdi.
Taliban'ın toplu halde uzlaşı sağlayabileceğini belirten Mattis, "Taliban tarafından yoğun ilgi olduğunu biliyoruz" dedi.
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