ABD Savunma Bakanı Suudi Arabistan'da

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis bugün Suudi Arabistan'a inerek Kral Selman'la görüştü.

Riyad'da görüşen iki yetkili, bölgesel sorunların çözümü ve terörizmle mücadele konularında görüştü.

İLK ORTADOĞU TURU

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ilk Ortadoğu ve Kuzey Afrika turuna çıkıyor. ABD’li Bakan, 18-23 Nisan arasındaki turu kapsamında Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve Katar’ı ziyaret edecek.

Reuters'in ABD’li yetkililere ve uzmanlara dayandırdığı habere göre, Mattis IŞİD ile mücadeleye ve Trump’ın Suriye politikasını anlatmaya odaklanacak.

ABD’nin müttefikleri, Trump’ın Suriye politikasıyla ilgili pek çok sorunun yanıtını bekliyor. IŞİD’den kurtarılan bölgelerde etnik ya da mezhebe dayalı çekişmelere sahne olmaması veya Irak ve Afganistan’da olduğu gibi bu bölgelerdeki aşırılıkçı örgütlerin yeniden türemesini engellemek için Washington’un ne gibi stratejiler geliştirdiğini duymak istiyor.

ABD destekli güçler, IŞİD’in denetimindeki en önemli iki kent olan Musul ve Rakka’yı ele geçirmek için operasyonlar yürütüyor. Ancak ABD’nin IŞİD’in buralardan çıkarılmasından sonra ne yapacağı ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerini nasıl bir rol oynayabileceği henüz bilinmiyor.

Trump yönetiminden yetkililer, IŞİD’i yenilgiye uğratmak ve Esed’in gitmesi için çağrıları sürdürmek olarak açıkladığı Suriye politikasında bir değişikliğin olmadığını belirtiyor.

Reuters’e konuşan Pentagon’un eski üç numarası Christine Wormuth, "Özellikle Suudi Arabistan ve İsrail’de yürütülecek görüşmelerde en baskın konu, füze saldırısından sonra ABD’nin Suriye’deki stratejisine açıklık getirmek olacak" değerlendirmesinde bulundu.

YEMEN'DE DAHA DERİN DESTEK

Reuters’e göre, ABD Yemen’de de daha derin bir rol oynamak istiyor. ABD’li yetkililer, iki yıldan beri Yemen’deki İran destekli Husilere karşı savaş yürüten körfez ülkelerine doğrudan yardımların söz konusu olabileceğini belirtiyor.

Washington’daki Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Ortadoğu Programı Başkanı Jon Alterman, "Suudi Arabistan’ın stratejik kaygısı İran… Riyad’ın kısa vadeli amacı, İran’a Yemen üzerinden bir mesaj göndermek. ABD’nin tam desteği Suudiler hoşuna gidebilir" dedi.

ABD’nin istihbarat işbirliği dâhil Yemen’deki yardımlarını arttırma niyeti, İran’ın Yemen’e gelişmiş silah ve askeri danışmanlar gönderdiğine dair kanıtların ortaya çıkmasıyla eş zamanlı geliyor.

Alterman, Mısır’ın da Sina Yarımadası’ndaki militanlarla mücadelede ABD’den daha büyük destek isteyeceğini düşünüyor.(aljazeera)