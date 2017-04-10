Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD: Suriye müdahalesi K. Kore'ye mesajdı

Suriye'nin İdlin kentinde düzenlenen kimyasal saldırı sonrası harekete geçen ABD, kimyasal saldırının yapıldığı Esed üssünü füzeleriyle vurmuştu. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 'Bu saldırı K. Kore'ye bir mesajdı' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin İdlin kentinde düzenlenen kimyasal saldırı sonrası harekete geçen ABD, kimyasal saldırının yapıldığı Esed üssünü füzeleriyle vurmuştu. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Bu saldırı K. Kore'ye bir mesajdı" dedi.
 
ABC kanalına röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Suriye saldırımız K. Kore'ye, tehlike anında tercih ettiğimiz yöntemi göstermek adına bir mesajdı" dedi.
 
Tillerson sözlerine, "Bizim nihai hedefimiz K. Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaktır" şeklinde devam etti.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA