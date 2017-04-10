ABD: Suriye müdahalesi K. Kore'ye mesajdı
Suriye'nin İdlin kentinde düzenlenen kimyasal saldırı sonrası harekete geçen ABD, kimyasal saldırının yapıldığı Esed üssünü füzeleriyle vurmuştu. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 'Bu saldırı K. Kore'ye bir mesajdı' dedi.
Suriye'nin İdlin kentinde düzenlenen kimyasal saldırı sonrası harekete geçen ABD, kimyasal saldırının yapıldığı Esed üssünü füzeleriyle vurmuştu. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Bu saldırı K. Kore'ye bir mesajdı" dedi.
ABC kanalına röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Suriye saldırımız K. Kore'ye, tehlike anında tercih ettiğimiz yöntemi göstermek adına bir mesajdı" dedi.
Tillerson sözlerine, "Bizim nihai hedefimiz K. Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaktır" şeklinde devam etti.
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