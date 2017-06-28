ABD: Suriye'de kimyasal silah için kanıt sunmayacağız
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Beyaz Saray'ın Suriye rejiminin yeni bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğu iddiasına değindi.
Basın mensuplarının sorusu üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın bu konudaki sözleri hakkında açıklama yapan Nauert, söz konusu bilginin istihbarat verilerine dayandığını, bu nedenle ABD'nin bu konuda kanıt sunmadığını ifade etti.
"KANIT SUNMAYACAĞIZ, ÇÜNKÜ İSTİHBARAT KONUSU"
Nauert, "Gelecekte de bu konuda kanıt sunmayacağız. Zira bu hususa, bir istihbarat konusu olarak bakılıyor. Bazen detaylarına hakim olmadığınız konular olabiliyor. Ancak hiç şüphe yok ki, bu konu ABD'nin en üst düzeyde ilgisini çekti" ifadelerini kullandı.
"SURİYE'DEN GELEN AÇIKLAMALARA İNANMAYACAĞIZ"
Öte yanda Nauert, Suriye hükümetinin saldırı hazırlamadığı yönündeki açıklamalarına inanmayacaklarını da kaydederek şunları söyledi:
"Suriye yönetiminin daha önce kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığını biliyoruz ve bu durum bizim için ciddi endişe yaratıyor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.