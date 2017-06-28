Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD: Suriye'de kimyasal silah için kanıt sunmayacağız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Beyaz Saray'ın Suriye rejiminin yeni bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğu iddiasına değindi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Basın mensuplarının sorusu üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın bu konudaki sözleri hakkında açıklama yapan Nauert, söz konusu bilginin istihbarat verilerine dayandığını, bu nedenle ABD'nin bu konuda kanıt sunmadığını ifade etti.

"KANIT SUNMAYACAĞIZ, ÇÜNKÜ İSTİHBARAT KONUSU"

Nauert, "Gelecekte de bu konuda kanıt sunmayacağız. Zira bu hususa, bir istihbarat konusu olarak bakılıyor. Bazen detaylarına hakim olmadığınız konular olabiliyor. Ancak hiç şüphe yok ki, bu konu ABD'nin en üst düzeyde ilgisini çekti" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEN GELEN AÇIKLAMALARA İNANMAYACAĞIZ"

Öte yanda Nauert, Suriye hükümetinin saldırı hazırlamadığı yönündeki açıklamalarına inanmayacaklarını da kaydederek şunları söyledi:

 

"Suriye yönetiminin daha önce kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığını biliyoruz ve bu durum bizim için ciddi endişe yaratıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü

85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü

Arabanızı temiz ve düzenli tutmanın 11 yolu

Arabanızı temiz ve düzenli tutmanın 11 yolu

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA