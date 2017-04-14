ABD Suriye’ye güneyden girebilir

Donald Trump’ın Beyaz Saray’da göreve başlamasının ardından ABD, Suriye’deki dengelere dâhil olmanın yollarını arıyor. Esad rejiminin İdlib’e kimyasal saldırısına Şayrat Hava Üssü’nü vurarak cevap veren Washington, Suriye’ye düzenleyeceği muhtemel harekat için bölgede etkili bir aktör arayışında. Ülkenin kuzeyindeki karışık durum Oval Ofis’i Esad’a güneyden müdahale etmeye itiyor. Dış basında rejime operasyon hazırlıkları yapan Washington’ın İngilizlerin de desteğiyle Ürdün üzerinden Suriye’ye girebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Suriye’nin güneyinde hem terör örgütü DEAŞ unsurlarını hem de rejime savaşta destek olan Hizbullah milislerini hedef alması beklenen harekâtın, İsrail’in bölgedeki güvenliğini sağlayacağı tahmin ediliyor.

ÇÖL KAMUFLAJLI ARAÇLARA SEVK

Trump yönetiminin Suriye’ye güneyden müdahale edeceği iddiaları, 26 Mart’ta İtalya’nın Livorno kentindeki limandan ayrılan ABD ordusuna ait ‘Liberty Passion’ gemisinin ani rota değişikliği sonrasında gündeme geldi. Çöl kamuflajlı askeri araçlar, tanklar ve helikopterleri taşıyan gemi beklenmedik bir şekilde Trump’ın Ürdün Kralı ile görüştüğü gün olan 6 Nisan’da Ürdün’ün güneyindeki liman Akabe’ye ulaştı. Planda olmamasına rağmen 40 saat limanda işlem yapan geminin askeri araçları burada bıraktığı öne sürüldü. Beyaz Saray’ın Esad’a ait hava üssünü vurduğu gün Washington Post gazetesine konuşan Ürdün Kralı Abdullah da, sınırlarının sadece 70 km ilerisinde bulunan Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları’na dikkat çekti.

TANF BÖLGESİNDE DEAŞ’LA ÇATIŞMA

Geminin Akabe’den ayrıldığı 9 Nisan’da Esad rejimine yakın El Masdar haber ajansı, ABD yapımı 20 tank ile Ürdün özel kuvvetleri askerlerinin Suriye’ye güneyden girdiğini bildirdi. Hızla yayılan haber, ertesi gün Washington öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından doğrulandı. Koalisyon güçleri, Suriye-Ürdün-Irak sınırlarının kesiştiği El Tanf beldesinde DEAŞ saldırısına uğrayan ÖSO birliklerine yardım ettiklerini duyurdu. Londra merkezli Arap gazetesi El Arabi gazetesinde aynı gün yayımlanan haberde, Ürdün’ün Suriye’nin güneyindeki DEAŞ unsurlarına harekât başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Hizbullah’ı çıkartın!