ABD uçakları, Taliban’ın ele geçirdiği Gazne kentini hedef aldı

Kent, son 3 ay içinde Taliban’ın eline geçen ikinci vilayet başkenti olurken, örgüt, 15 Mayıs günü de Farah vilayetinin başkentini ele geçirmişti.

ABD kuvvetleri tarafından verilen bilgiye göre, Gazne’deki çatışmalar, bu sabah saat 3.30 sularında durdu. Ancak, kentte bulunan AFP muhabiri, Gazne’de silah seslerinin hala duyulduğunu aktardı.

Yerel Emniyet Müdürü Ferid Ahmed Mareşal ise Taliban ile Afgan kuvvetleri arasındaki çatışmaların devam ettiğini belirtirken, Taliban savaşçılarının Gazne’ye yönelik saldırıya dün başladığını ve kenti çevreleyen askeri kontrol noktalarını ele geçirdiğini bildirdi.

Bir yetkilinin açıklamasına göre, sivil yerleşim alanlarını hedef alan ABD'ye rağmen ilerleyen Taliban savaşçıları Afgan ordusundan çok sayıda askeri öldürdü.

Konuya dair bir açıklamada, ABD’nin Afganistan kuvvetleri Sözcüsü Kolonel Martin Odoniel’den geldi. Dün gece başlayan saldırılarla çıkan çatışmaların bu sabah durduğunu belirten Odoniel, “ABD kuvvetlerinin Afgan ordusuna destek vermek üzere bölgeye askeri helikopterler ve savaş uçakları gönderdiğini” sözlerine ekledi.

Öte yandan, saldırıya ilişkin açıklama yapan Taliban Sözcüsü ise, Gazne saldırısının Bahar operasyonları kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, “Yüzlerce Taliban savaşçısı, kentin etrafındaki askeri noktaları ve güvenlik merkezlerini ele geçirdi” dedi.

(Şarku'l Avsat)