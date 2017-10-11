ABD üssü çevresinde yaşayanlara tazminat!

Tokyo Bölge Mahkemesi, üs çevresinde yaşayan bine yakın vatandaşın başvurusuyla açılan davada, Japon hükümetini bölgede yaratılan gürültü kirliliği nedeniyle mağdurlara 610 milyon yen (yaklaşık 20 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme ayrıca gürültü kirliliğinin devam etmesi halinde, Eşdeğer Ağırlıklı Sürekli Algılanan Gürültü Seviyesi (WECPNL) ölçeğine göre 75 birim gürültüye maruz kalan bölge sakinlerine ayda 4 bin yen (yaklaşık 130 lira), 80 birim gürültüye maruz kalanlara 8 bin yen (yaklaşık 260 lira) ve 85 birim gürültüye maruz kalanlara 12 bin yen (yaklaşık 390 lira) düzenli tazminat ödenmesine hükmetti.

Davaya bakan Yargıç Takeo Setoguçi, karar gerekçesinde, hükümetin çevredeki binalara ses yalıtımı yapılması yönündeki teşviklerinin yeterli sonuç doğurmadığını ve uzman kuruluşların defalarca uyarmasına rağmen sorunun kalıcı olarak çözülmesi için adım atılmadığını vurguladı.

Setoguçi, "Her ne kadar üsten kalkan uçaklar genel kamu yararına hizmet ediyor olsa da bunun bedelinin mağdurlar tarafından ödenmesi adil değildir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mahkeme, bölge sakinlerinin gece geç ve sabah erken saatlerde yapılan uçuşların yasaklanması yönündeki talebini reddetti.

Japonya Yüksek Mahkemesi geçen yıl aralık ayında Tokyo yakınındaki Atsugi Hava Üssü ile ilgili verdiği kararında da ABD uçaklarının iniş kalkışlarıyla ilgili karar vermenin Japonya'nın sorumluluğunda olmadığına hükmetmişti.

Japonya'da yerleşim yerlerinin yakınlarındaki askeri üslerin yarattığı gürültü kirliliği yıllardır tartışmalara konu oluyor. Japon hükümeti bugüne dek bu konuda açılan davalarda mağdurlara 33,5 milyar yen (yaklaşık 1,1 milyar lira) tazminat ödedi.