Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD vatandaşlarının Irak'a girişi yasaklandı

Irak Hükümeti, Trump'ın kararına misilleme olarak, ABD vatandaşlarının 90 gün boyunca ülkeye alınmayacağını duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
x

27 Ocak 2017 tarihinden itibaren 90 gün boyunca, yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından, Irak Hükümeti ABD vatandaşlarını 90 gün boyunca ülkeye almayacağını bildirdi.
 
ABD ile tamamen aynı uygulamarı yürürlüğe koyan hükümet, 90 gün boyu ABD vatandaşlarını ülkeye sokmayacak, vizesi olan vatandaşların ise ülkeye girmekten men edecek.
 
Irak'da İşid ile savaşan milis kuvvetler olan Irak Halk Seferberliği, ABD'nin kararı ardından, şu an yürülükte olan uygulamalara ek olarak, ABD vatandaşlarının sınırdışı edilmelerini teklif etti.
 
Uygulamanın normal şartlarda 90 gün süreceği belirtilirken, ABD'nin bu uygulamayı durdurması halinde Irak Hükümetinin de uygulamaya son vereceği açıklandı.
 
Irak'ta Sadr'dan "ABD'liler ülkeyi terk etsin" çağrısı
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak dahil 7 Müslüman ülke vatandaşlarına yönelik imzaladığı kararnameye Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda el-Sadr'dan tepki geldi.
 
Şii lider Mukteda el-Sadr yazılı açıklamasında şunları belirtti: "Irak'a ve diğer ülkelere serbestçe giriyorsunuz ama onların ülkenize girmesini yasaklıyorsunuz. Bu küstahlıktır. Önce kendi vatandaşlarınızı Irak'tan çekin." 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanada'da camiye silahlı saldırı

Kanada'da camiye silahlı saldırı

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA