ABD vatandaşlarının Irak'a girişi yasaklandı

27 Ocak 2017 tarihinden itibaren 90 gün boyunca, yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından, Irak Hükümeti ABD vatandaşlarını 90 gün boyunca ülkeye almayacağını bildirdi.

ABD ile tamamen aynı uygulamarı yürürlüğe koyan hükümet, 90 gün boyu ABD vatandaşlarını ülkeye sokmayacak, vizesi olan vatandaşların ise ülkeye girmekten men edecek.

Irak'da İşid ile savaşan milis kuvvetler olan Irak Halk Seferberliği, ABD'nin kararı ardından, şu an yürülükte olan uygulamalara ek olarak, ABD vatandaşlarının sınırdışı edilmelerini teklif etti.

Uygulamanın normal şartlarda 90 gün süreceği belirtilirken, ABD'nin bu uygulamayı durdurması halinde Irak Hükümetinin de uygulamaya son vereceği açıklandı.

Irak'ta Sadr'dan "ABD'liler ülkeyi terk etsin" çağrısı