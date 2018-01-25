ABD'de 13 yaşındaki Türk’e gün adandı

ABD’nin California Valiliği, 13 yaşındaki Türk Kenan Pala’nın kurduğu dernekle evsiz ve kimsesizlere yaptığı yardımlarından dolayı San Diego’da bu yıl 23 Ocak’ı “Kenan Pala Günü” ilan etti.

8. sınıf öğrencisi Pala'nın kurduğu Kids4Community (Toplum için Çocuklar) adlı derneğin bir yıl boyunca evsizlere yiyecek ve giyecek toplama çalışmalarından dolayı California Valiliğinin dikkatini çekmesi üzerine valilik harekete geçti.

San Diego Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle, San Diego Denetleme Kurulu Direktörü Kristin Gaspar, Pala’nın çalışmalarından dolayı 23 Ocak Günü'nün California Valiliğince "Kenan Pala Günü" olarak ilan edildiğini duyurdu.

Pala’nın arkadaşlarıyla yaptığı çalışmaları bir yıl boyunca izlediklerini ve çalışmalarını bildiriyle ABD’de duyurduklarını dile getiren Gaspar, "Kenan Pala’nın öncülüğünde genç öğrenciler kurduğu dernekle, şehrimizde evsizler için önemli, faydalı çalışmalar yürütüyor. Kenan, bu genç yaşında hepimize örnek olacak işler yapıyor.” dedi.

Geçen yıl Kids4Community Derneğinin 8 binden fazla yiyecek, içecek, sabun, şampuan, ıslak mendil gibi temel ihtiyaçların bulunduğu paketler hazırlayarak ABD’deki birçok evsiz kuruma bağışladığını ifade eden Gaspar, derneğin San Diego’da evsizler için 3 bin öğle yemeği verdiğini ve 500’den fazla ailenin giyim, okul ve yaşam masraflarını karşıladığını vurguladı.

Gaspar, yıl başı döneminde derneğin 2 binden fazla çocuğa hediye bağışı yaptığını anlattı.

Törende konuşan Pala da “Ailem Türkiye’den San Diego’ya geldi. Sevdiklerimizin yardımları olmasaydı buralara ailecek gelemezdik. Bu nedenle insanlara yardım yapmayı bir borç biliyorum. Yürümeye başladığımdan bu yana birileri için yardım topluyorum, yardım ediyorum.” dedi.

San Diego’da 3 milyon insanın yaşadığını dile getiren Pala, herkesin elinden geleni yapması durumunda üç milyon yardımın toplanmış olacağını söyledi. Pala, San Diego halkını evsiz insanlara yardım yapmaya çağırdı.

Törenin sonunda Gaspar, Kenan Pala’ya, bu yıl 23 Ocak’ın San Diego’da "Kenan Pala Günü" ilan edilmesine yönelik belge ve plaketi verdi.

Törende, Pala’nın babası Serhat Pala ve annesi Zeynep Ilgaz Pala hazır bulundu.