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ABD'de bombalı araç paniği

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde, bayan bir sürücünün aracında bomba olduğunu söylemesi polisi alarma geçirdi.

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Sacramento'da, Kule Köprüsü yakınlarında otoyol üzerinde aracını durdurduktan sonra, bagajdan çıkardığı kabloları yakıt deposuna bağlayan kadın, ilk gelen bilgilere göre polisi arayarak araçta bomba olduğu ihbarında bulundu. Olay yerine bomba imha uzmanları, robotlar, zırhlı araçlar ve ağır silahlarla donanımlı güvenlik güçleri aktarıldı. Kadın sürücünün köprüden geçmeye kalkışma olasılığına karşı Kule Köprüsü trafiğe kapatıldı. Olay yerine zırhlı araçlarla gelen güvenlik güçleri, araç içinde bekleyen kadını gözaltına aldı ve bileklerinden kelepçeledi.
 
Olay yerinde gergin bekleyiş ve incelemeler sürüyor.
 

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