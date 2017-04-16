ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
ABD'nin Ohio eyaletinde bir gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 2'si ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ohio polisinin verdiği bilgiye göre, Ohio'nun Columbus kentindeki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.
Birden fazla saldırganın olabileceği ve 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Saldırının nedeninin henüz bilinmediği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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