ABD’de havada arızalanan uçak otoyola iniş yaptı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde havada arızalanan küçük bir uçak, eyaletler arası otoyola acil iniş yaptı.
- İHA
Kaliforniya eyaletinin Alameda İtfaiye Müdürlüğü yaptığı açıklamada, küçük bir uçağın havada yaşanan bir arıza nedeniyle San Leandro kentinde bir otoyola acil iniş yaptığını ve uçağın pilot ile iki yolcusunun yara almadan kurtulduğunu bildirdi.
Otoyola iniş yapan uçağın kaldırması esnasında I-580 numaralı eyaletler arası otoyolun saatlerce kapalı kaldığı ve uçağın gece geç saatlerde yoldan kaldırıldığı belirtildi.
Yetkililer yaptığı açıklamada, acil iniş sırasında hiçbir yaralanma yaşanmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.