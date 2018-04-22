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ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Tennessee eyaletinde bir restoranda düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Tennessee eyaletinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nashville Polis Sözcüsü Don Aaron, gazetecilere yaptığı açıklamada silahlı bir kişinin "Waffle House" adlı restoranda sivillere ateş açtığını açıkladı.

Aaron, restoranın park bölümüne aracı park eden saldırganın, bir süre aracında oturduktan sonra dışarı çıktığını, önce restoranın önündeki 2 kişiyi vurduğunu belirtti.

Polis Sözcüsü, kimliği Travis Reinking olarak açıklanan 29 yaşındaki saldırganın daha sonra restorana girerek ateş etmeye devam ettiğini söyledi.

3 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini kaydeden Aaron, müşterilerden bazılarının fiziksel müdahalede bulunması üzerine saldırganın etkisiz hale getirildiğini sözlerine ekledi.

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