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ABD'de siyahi çocuğa tasma taktılar

ABD'de bir ilkokulda ders sırasında küçük siyahi bir çocuğa tasma takıldı. Olay anı fotoğraflandı, sosyal medyada yayınlanınca tepki yağdı. Okul yönetimi açıklama yapmak durumunda kaldı.

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ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir ilkokulda ders sırasında çekilmiş olan, 'tasmalı siyah çocuk' fotoğrafı tepki çekti. Fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından okul yönetimi konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi.
 
CBS Boston’un aktardığına göre Bridgewater kentinde bir ilkokulda Amerikalı seyyahların 17. yüzyıldaki yaşamlarının anlatıldığı derste öğretmen ve öğrenciler, o zamanın tematik giysilerini giyerek, fotoğraf çektirdi.
 
Bu sırada çekilen, iki beyaz çocuğun önlerinde diz çökmüş siyah kız çocuğuna tasma takmış gibi görüntülendiği bir fotoğraf, sosyal medyaya düştü ve ebeveynleri dehşete düşürdü.
 
 
Bu sırada çekilen, iki beyaz çocuğun önlerinde diz çökmüş siyah kız çocuğuna tasma takmış gibi görüntülendiği bir fotoğraf, sosyal medyaya düştü ve ebeveynleri dehşete düşürdü."Tasma değil"
 
Velilerden biri, “Fotoğrafa konunun dışında bakarsanız, ne düşünürsünüz? Bu gerçekten de zannedilen şey ve bu tiksindirici” açıklamalarında bulundu.'
 
Bunun üzerine tematik dersi organize eden şirket, olayla ilgili resmi bir açıklama yapmak durumunda kaldı ve böylelikle, kıza takılan gerecin tasma değil, 17. yüzyılda çocuklara yürüme öğretilirken kullanılan özel bir dizgin türü olduğu anlaşıldı.
 
Öte yandan okul müdürü de hiç kimseyi aşağılamayı amaçlamadıklarını belirterek, yaşanan olay için özür diledi. (Kaynak: YeniŞafak)

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