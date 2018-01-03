ABD'deki Türkiye'ye kumpas davasında jüri, Hakan Atilla’yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu buldu
ABD'deki kumpas davasında jüri kararını açıkladı. Mehmet Hakan Atilla 5 ithamdan suçlu bulundu
- DHA
ABD'deki Türkiye'ye kumpas davasında jüri kararını verdi. Jüri: "Atilla, altı suçlamanın 5'inde suçlu bulundu"
Ayrıntılar gelecek....
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