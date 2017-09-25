ABD'deki Müslüman Günü Yürüyüşü'nde Arakan'daki katliam kınandı

New York ve civarında yaşayan Müslüman Amerikalılar, New York'taki 32. Müslüman Günü Yürüyüşü'nde bir araya geldi.

Yürüyüş, Manhattan bölgesinde, Madison Caddesi üzerinde 38. Sokak'tan 26. Sokak'a kadar devam etti.

Yürüyüşe New York kenti üst düzey temsilcileriyle birlikte New York Polis Tekilatında (NYPD) görevli Müslüman polis mensupları da katıldı.

Müslümanların bir festival havasında gerçekleştirdiği etkinlikte, birçok inanç grubundan katılımcılar da yer aldı.

Yürüyüşün sonunda yapılan konuşmalarda ağırlıklı olarak, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların katledilmesi ve yerlerinden edilmesini kınadı.

İslamofobi, ırkçılık ve nefrete karşı mesajlarların da verildiği etkinlikte, "Burma'daki Müslüman Soykırımını Durdurun", "Etnik temizliğe Son", "Artık Öldürmeyin" gibi dövizler taşındı.