ABD'den Afganistan'da DEAŞ operasyonu: 20 ölü

Afganistan'da, ABD'ye ait insansız hava aracının düzenlediği saldırıda terör örgütü DEAŞ mensubu 20 kişi öldürüldü.

Kunar Emniyet Müdürü Cuma Gul Himmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO bünyesinde görev yapan ABD kuvvetlerine ait insansız hava aracının, Kunar'ın Sukai ilçesindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığını söyledi.

Saldırıda 20 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü kaydeden Himmet, öldürülenlerin arasında örgütün bölgedeki komutanının da bulunduğunu belirtti.

Çok sayıda sivilin öldüğü iddiası

Kunar Milletvekili Mevlevi Şahzadeh Şahid ise saldırıda çok sayıda sivilin öldüğünü iddia etti.