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ABD IKBY'nin "bağımsızlık referandumunu" desteklemiyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştüğü bildirildi. Tillerson, İbadi'ye 'IKBY'nin bağımsızlık referandumunu desteklemediklerini' söyledi.

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İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Başbakan İbadi'yi telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada, "Tillerson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılması planlanan referandumu desteklemediklerini, kurtarma operasyonları sonrası istikrar ve yeniden imar konusunda merkezi hükümetle ortak çaba ve işbirliğinin gösterilmesi gerektiğini ifade etti." denildi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu ve Irak güçlerinin ilerleyişinin ele alındığı telefon görüşmesinde, Irak'ın bölge ülkelerine yönelik açılım politikası ile İbadi'nin Suudi Arabistan, İran ve Kuveyt'e gerçekleştirdiği son ziyaretlere de değinildiği aktarıldı.

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