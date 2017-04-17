Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD: Tarafları, Türkiye'nin geleceği için beraber çalışmaya teşvik ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili açıklamasında, milyonlarca seçmenin tercihini yaptığına işaret edilerek, 'Her iki taraftan seçmenleri ve tarafları, Türkiye'nin geleceği için beraber çalışmaya odaklanmaya ve anlamlı bir siyasi diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz' ifadesine yer verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner'a atfen yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de dün yapılan halk oylaması değerlendirildi.

Pazar günü Türkiye'deki milyonlarca seçmenin sandığa giderek tercihini yaptığı ifade edilen açıklamada, "Her iki taraftan seçmenleri ve tarafları, Türkiye'nin geleceği için beraber çalışmaya odaklanmaya ve anlamlı bir siyasi diyalogu sürdürmeye teşvik ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

NİHAİ RAPOR BEKLENECEK

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) oylamayla ilgili ilk değerlendirme raporuna da atıf yapılan açıklamada, teşkilatın raporunda yer alan endişelerin not edildiği ve birkaç hafta sürecek nihai raporun da bekleneceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD, (Türkiye ile) ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye olan bağlılığını sürdürmekte, hukukun üstünlüğü ile özgür medyanın asli olduğu Türkiye'deki demokratik gelişimi desteklemeye devam etmektedir." denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve arkadaşlarını kabri başında ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve arkadaşlarını kabri başında ziyaret etti

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Whatsapp'a yeni güncelleme geliyor!

Whatsapp'a yeni güncelleme geliyor!

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA