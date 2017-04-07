Haley: Daha fazlasını yapmaya hazırız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurması nedeniyle acil toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Konsey'de yaptığı konuşmada, Esed rejiminin 6 yıl boyunca yüzbinlerce kişiyi öldürdüğünü, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu, uluslararası hukuku ve BMGK kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

"ABD artık buna seyirci kalmayacak"

BM raporlarının Suriye reijiminin kendi halkına karşı birçok kez kimyasal silah kullandığını ortaya koyduğunu hatırlatan Haley şöyle konuştu:

Esed'in Rusya'nın desteğini alacağını ve sorumlu tutulmayacağını bildiği için kimyasal saldırılar düzenlemeye devam etti ama bu dün gece bu değişti. Kimyasal silahlar kullanıldığında ABD artık buna seyirci kalmayacak. Ölümcül kimyasal silahların yayılmasını ve kullanılmasını önlemek, ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önem taşıyor."

"Daha fazlasını yapmaya hazırız"

Artık yeter demenin ve harekete geçmenin zamanı geldiğini ifade eden Haley, "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz." diye konuştu.

"Esed'i caydırmak için gerekliydi"

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise "Esed'in bedeli ne olursa olsun kendisine karşı çıkanları yok etmeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin askeri müdahalesinin "meşru" olduğunu değerlendirmesinde bulunan Delattre, "Müdahale Esed'i caydırmak için gerekliydi." dedi.

"Savaş suçlarının sonuçları olur"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise Beşşar Esed'in İdlib'de "vahşetin tanımını" yeniden yapabileceğini gösterdiğini belirterek "İngiltere ABD'nin hava saldırısını destekliyor çünkü savaş suçlarının sonuçları olur." ifadesini kullandı.

"Esed tüm zamanların en büyük savaş suçlusudur." ifadesini kullanan Rycroft, ABD'nin hava saldırısının işlenen suçlarla orantılı olduğunu savundu.

Esed rejimine destek veren Rusya'yı da eleştiren Rycroft, "Rusya belki savaş suçlusunu desteklemenin sonuçları hakkında ciddi bir ders aldı: aşağılanma." diye konuştu.

Rusya'nın "Esed'in hayal edebileceği her şeyi" verdiğini anlatan Rycroft, Esed'in de bunun karşılığında daha fazla savaş suçu işlediğini dile getirdi.

Rycroft, Rusya'yı "başarısız" olan stratejisinden vazgeçmeye de çağırarak Rusya'nın BMGK'daki her vetosunun Suriye halkının daha fazla acılar çekmesine neden olduğunu söyledi.

Kendisinden önce söz alan Bolivya temsilcisini de ABD'nin operasyonuna Esed'in sivil katliamlarından daha fazla tepki gösterdiği eleştirisi getiren Rycroft, "BM Şartını bu kadar önemsiyorsanız uluslararası hukuku defalarca ihlal eden diktatörü niye koruyorsunuz?" diye sordu.

Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz konuşmasında ABD'nin operasyonunun uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın ihlali olduğunu savunmuştu.

"Saldırının bölge halkı için korkunç sonuçları olabilir"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov da konuşmasında ABD'nin askeri operasyonunu "uluslararası hukukun açık ihlali ve saldırı" olarak nitelendirdi.

"ABD'nin gayrı meşru eylemini kınıyoruz." diyen Safronkov, "Bu eylemin bölgesel ve uluslararası istikrara yönelik ciddi sonuçları olabilir." ifadesini kullandı.

ABD'nin kimyasal silah saldırısı konusunda "masumiyet karinesini" gözardı ettiğini de kaydeden Safronkov, "Kendi yolunuza gittiğinizde bunun bölge halkı için korkunç sonuçları olabilir." diye konuştu.

Safronkov ABD'nin saldırısının "terörizmi güçlendirdiğini" de savunarak "Tekrar tekrar söylüyorum: Suriye silahlı kuvvetleri ülkede terörizmle savaşan ana kuruluştur. Teröristlerle kim savaşacak? Bu yasa dışı silahlı gruplar mı?" diye sordu.

Saldırının "teröristlere moral verdiğini" de söyleyen Safronkov, bunun Cenevre'deki diplomatik sürece de zarar verdiğini iddia etti.