ABD: Çin'e ait bombardıman uçaklarında olağanüstü hareketlilik gözlemliyoruz
ABD'li kaynaklar, Kuzey Kore ile ilgili Çin'e ait bombardıman uçaklarında olağanüstü hareketlilik gözlemlendiğini söyledi.
Reuters ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Çin'e ait bombardıman uçaklarında olağan seviyenin üstünde hareketlilik gözlemlediklerini söyledi. Yaşanan durumun bir kaygı nedeni olmadığı sinyalini veren yetkililer, hareketliliğin çeşitli olasılıklarla ilgili olabileceğine açık kapı bıraktı.
Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer test gerçekleştirmesi beklenirken, bölgedeki gerginliğin bir savaşa dönüşmesinden korkuluyor.
Reuters ajansına ABD'li kaynakların yaptıkları açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede "bazı olağandışı eylemler"den bahsetmesinden sonra geldi.
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