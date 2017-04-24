ABD yönetimi 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı

Tanık pilot Yarbay: 'Paket' kelimesini duydum

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada Yarbay Akgün, "Zeki Göçmen, Murat Dağlı, Davut Uçum, Ali Aktürk kendi aralarında konuşuyordu. 'Paket' kelimesini duydum. Ne paketi diye sorduğum zaman bana cevap vermediler" dedi.