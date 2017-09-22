ABD'den kritik 'referandum' açıklaması
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan referandum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, planlanan Kuzey Irak referandumu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
McGurk, 'Referandum büyük riskler taşıyor ve bu ABD'nin kontrol edebileceği birşey değil" ifadelerini kullandı. McGurk, referandumun sonuçlarının çok büyük riskleri de beraberinde getireceğinin altını çizdi.
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