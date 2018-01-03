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Trump: Biri bende de bir düğme olduğunu bildirebilir mi?

Yeni yıl konuşmasında 'ABD anakarası, nükleer silahlarımızın erişiminde ve nükleer düğme ofisimin masasında' diye konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a, ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi.

  • DHA
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 Yeni yıl konuşmasında "ABD anakarası, nükleer silahlarımızın erişiminde ve nükleer düğme ofisimin masasında" diye konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a, ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi. Trump, salı günü resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer düğmenin masasının üstünde olduğunu belirtti. Biri kendisine, tükenmiş ve açlıkla boğuşan rejime bende de bir nükleer düğme olduğunu bildirebilir mi? Üstelik çok daha büyük ve güçlü, hem de çalışan bir nükleer düğme' dedi. 
 
Kuzey Kore askerlerinin, Güney Kore'ye kaçmakta olduğunu da savunan Trump, Kim'in, Kış Olimpiyatları için işbirliği yollarını görüşmek için Seul ile görüşme önerisi için de "Roket adam şimdi ilk kez Güney Kore ile görüşmek istiyor. Bu belki iyi haber, belki de değil, göreceğiz' dedi.  

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