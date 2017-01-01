ABD'den Reina iddialarına ilişkin açıklama

ABD'nin yaptığı yazılı açıklamada:

Sosyal medyada dolaşan dedikoduların aksine . Amerika hükümeti Reina kulübü dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildir ve Amerikan hükümeti Amerikalıları belirli mekanlar ya da mahallelerden uzak durmaları konusunda uyarmadı.

ABD ve Türk kurumları terörle mücadelede yakın istişare içindedir. Buna terör tehdidi şüphelerine ilişkin bilgi paylaşımı da dahildir. Bu işbirliği bizler ortak terör tehdidiyle mücadele ederken sürecektir.

Günü erken saatlerinde Beyaz Saray ve Büyükelçiliğimiz tarafından da belirtildiği üzere dün geceki terör saldırısını kati suretle kınamaktayız.