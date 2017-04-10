Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'den Suriyeli muhaliflere destek

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Suriye’nin güneyinde muhaliflerin elinde olan El Tanf Garnizonuna DEAŞ tarafından yapılan saldırıyı püskürtmek üzere muhaliflere destek verdiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan açıklamada, DEAŞ bomba yüklü bir araç ve 20-30 savaşçı ile El Tanf askeri garnizonuna 8 Nisan’da saldırı düzenledi.

Açıklamada, koalisyon kuvvetlerinin müttefik kuvvetleriyle birlikte DEAŞ saldırısına karşı üssü savunduğu vurgulandı.

Aynı açıklamada, Suriye’nin güneyindeki muhalif kuvvetlerin Hamad çölünde DEAŞ ile mücadele koalisyona destek verdiği ve Suriye Ürdün sınırını DEAŞ’a karşı koruduğu kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Maskeli teröristler'Evet' oyu kullanacakları silahla tehdit etti

Maskeli teröristler'Evet' oyu kullanacakları silahla tehdit etti

TRT muhabirinin harika doğa evi

TRT muhabirinin harika doğa evi

Nisan karı yolu kapattı, ulaşım aksadı

Nisan karı yolu kapattı, ulaşım aksadı

Yüzbinler 'Evet' için Gündoğdu Meydanı'nda buluştu

Yüzbinler 'Evet' için Gündoğdu Meydanı'nda buluştu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA