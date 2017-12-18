AB'den Doğu Guta uyarısı

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides yaptığı yazılı açıklamada, "Son haftalarda kuşatma altındaki Doğu Guta'da durum hızlı bir şekilde kötüleşmiştir. Doğu Guta'da yaşayan yaklaşık 400 bin kişi gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçlardan yoksun durumdadır." ifadesini kullandı.

Bölgenin kıtlık, aciliyet gerektiren tıbbi vakalar ve artan hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Stylianides, 137'si çocuk, yaklaşık 500 kişinin acilen tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Stylianides, durumun daha da kötüleşmesini engellemek için "acilen sürdürülebilir ve kısıtlamasız sağlık yardımının ve tıbbi tahliyelerin" sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Suriye'deki çatışmanın sivilleri rehin almasına izin vermemeliyiz." uyarısında bulundu.

Sivillerin korunması için tüm taraflara çağrıda yapan Stylianides, bunun sadece ahlaki bir yükümlülük olmadığını, aynı zamanda uluslararası hukuk bağlamında bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Stylianides, AB'nin Suriye'ye gerekli olduğu müddetçe yardım sağlamaya hazır olduğunu, çatışmanın ancak siyasi çözümle sonlanabileceğini ifade etti.