AB'den Rusya'ya MH17 çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin dördüncü seneidevriyesi münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Mogherini, AB'nin Birleşmiş Milletler'in 2166 sayılı kararına tam destek vermeye devam ettiğini, bu çerçevede tüm sorumluların hesap vermesi ve şeffaflığın tesis edilmesi için iş birliği yapılması gerektiğini kaydetti.

Ortak Soruşturma Ekibi'nin (OSE), Rusya’nın MH17’nin düşürülmesindeki rolüne dair bulgular bulduğunu anımsatan Mogherini, "Bu çerçevede Rusya'ya sorumluluğunu kabul etme ve tam bir iş birliği yürütme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

OSE, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. OSE, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.