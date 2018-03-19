ABD'li askerler Rakka'da öldürülen terörist Alluş'un cenazesine katıldı

Rakka'da geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce evinde infaz edilen terör örgütü PKK/YPG'nin arabulucusu Alluş'un cenazesine ABD'li askerler de katıldı.

Terör örgütüne her türlü desteği veren ABD yönetimi, infaz edilen teröristin cenazesine katılım göstererek bir kez daha teröristlerin arkasında durduğunı yenilemiş oldu.