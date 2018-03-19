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ABD'li askerler Rakka'da öldürülen terörist Alluş'un cenazesine katıldı

ABD'li askerler geçtiğimiz günlerde Rakka'da kimliği belirsiz kişilerce öldürülen terör örgütü PKK/YPG'nin arabulucusu Alluş'un cenazesine katıldı.

  • star.com.tr
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Rakka'da geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce evinde infaz edilen terör örgütü PKK/YPG'nin arabulucusu Alluş'un cenazesine ABD'li askerler de katıldı.

Terör örgütüne her türlü desteği veren ABD yönetimi, infaz edilen teröristin cenazesine katılım göstererek bir kez daha teröristlerin arkasında durduğunı yenilemiş oldu.

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