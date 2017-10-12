ABD'nin ardından İsrail de UNESCO'dan ayrılıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) ayrılma hazırlıklarının başlatılması talimatını verdi.

ABD'nin 31 Aralık itibarıyla örgütten resmen ayrılacağını bugün UNESCO'ya bildirdiğini açıklamasının ardından, benzer bir girişim de İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) ayrılma hazırlıklarının başlatılması talimatını verdi.

ABD'nin UNESCO üyeliğinden ayrılma kararında 'İsrail'e karşı tutunduğu tavrın etkili olduğu' ileri sürülmüştü. (Vatan)