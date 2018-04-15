ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Suriye'den çekilmeyeceğiz ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin amacına ulaşana kadar Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı. Suriye'deki durumdan dolayı son derece gergin olan ABD-Rusya ilişkilerine de değinen Haley, 'Daha iyi bir ilişki kurmak için hala umudumuz var.' dedi.