Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin amacına ulaşana kadar Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı. Suriye'deki durumdan dolayı son derece gergin olan ABD-Rusya ilişkilerine de değinen Haley, 'Daha iyi bir ilişki kurmak için hala umudumuz var.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin amacına ulaşana kadar Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı. Suriye'deki durumdan dolayı son derece gergin olan ABD-Rusya ilişkilerine de değinen Haley, "Daha iyi bir ilişki kurmak için hala umudumuz var." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Lavrov: Gerçeklerin ortaya konulması gerekmektedir

Lavrov: Gerçeklerin ortaya konulması gerekmektedir

Evlerinin bodrumunda yetiştirdi

Evlerinin bodrumunda yetiştirdi

Ruslar dünyanın merkezine indi

Ruslar dünyanın merkezine indi

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA