ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin amacına ulaşana kadar Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı. Suriye'deki durumdan dolayı son derece gergin olan ABD-Rusya ilişkilerine de değinen Haley, "Daha iyi bir ilişki kurmak için hala umudumuz var." dedi.
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