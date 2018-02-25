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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley: Sadece birkaç kelime ve virgülün yeri değişti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley BMGK'daki Suriye'de ateşkes kararının kabul edilmesi için günler süren görüşmeler sonrasında 'sadece birkaç kelime ve virgülün yerinin değiştiğini' söyledi.

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama sonrası yaptığı konuşmada, ateşkesin ''tüm ülke genelinde derhal' uygulanmaya başlaması çağrısı yaptı.

Suriye rejiminin ve destekçilerin Doğu Guta'daki bombardımanı durdurması ve insani yardım girişine bir an önce izin vermesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Haley, ''Bu krize müdahale etmekte çok geciktik.'' dedi.

Kararın kabul edilmesinin gecikmesinden Rusya'yı sorumlu tutan Haley, ''Bu kararı kabul etmek için geçen 3 günde kaç anne bombardımanda çocuklarını kaybetti, çocukların cesetlerini tutan kaç baba daha görmek zorunda kaldık.'' ifadelerini kullandı.

Kararın kabul edilmesi için günler süren görüşmeler sonrasında ''sadece birkaç kelime ve virgülün yerinin değiştiğine'' ve bu sürede onlarca kişinin hayatının kurtarılabileceğine işaret eden Haley, '' Suriyeliler, Moskova'dan talimat beklerken ölmemeli.'' diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ateşkesin ''derhal'' yürürlüğe girmesinin talep edildiğini ancak bunun ''uygulanabilir'' ve ''mümkün olmadığını'' düşündükleri için karar üzerinde uzlaşının uzun sürdüğünü söyledi.

Nebenzia, BMGK'de kabul edilen kararın ''subjektif yorumlanmasına'' ise müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

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