ABD'nin ticaret savaşından Amerikalılar da tedirgin

ABD Başkanı Trump'ın son olarak Türkiye'ye uyguladığı ek vergi kararları, Amerika içinde de tepkilere yol açtı. Bu durumun Amerikan iç piyasasında endişeyle karşılandığı vurgulandı. New Yorker dergisinde yayınlanan makalede Amerikalı yatırımcıların özellikle Türkiye'ye yönelik ek vergi kararından endişe duydukları belirtildi.

Yatırımcı Trump'a ters tepki verecek

Trump Türkiye'ye çelik ve alüminyum için ek vergi getirirken bunun sebebi Türkiye'de yargılanan Papaz Brunson. Amerikalılar yaptırım ve ek verginin Papaz Brunson özelinde bir tepki olduğunu çok iyi biliyor. Ve Türkiye'nin yargısına müdahale ederek, yaptırım ya da ek vergi uygulamanın yasal zemini olmadığını savunuyorlar. Bundan dolayı da yatırımcının Trump'a ters tepki vereceğini söylüyorlar.

Korku ve endişe var

Trump yaptırım ve ek vergilerle bir çok ülkeyi hedef aldı. AB, Rusya, İran, Çin ve Türkiye. Amerika bugün ekonomik olarak güçlü. Trump'ın seçilirken vaadi de buydu. Ama yarın ne olacağı konusunda korku ve endişe var. Çünkü ticaret savaşı ya da gümrük savaşları artık başladı. Ve Amerika'nın başlattığı bu savaşın Amerika'nın kendisine tehdit olduğunu söyleyen ciddi bir kitle var.

Trump'a mektup

Mayıs ayında Trump henüz gümrük savaşları başlatmadan önce Amerika'da 1100 ekonomist Trump'ı bu konuda uyardı. Trump ek vergi meselesini dillendirdiği anda bu uyarı yapıldı. Nobel ödüllü uzmanların da aralarında bulunduğu 1100 ekonomist, Trump'ın düşündüğü vergi kararlarının 1930'daki büyük buhran öncesi alınan tedbirlerle aynı olduğuna dikkat çekti. Ve bu konuda Trump'a bir mektup yolladı.

Bedelini Amerikalılar ödemişti

1930'daki büyük buhran sürecini hatırlayan Amerikalı uzmanlar, benzer tehditle karşı karşıya olduklarını söylüyorlar. Bugün Trump'ın yaptığı sert politikayı uygulayan o dönemki ABD kongresi, ekonomistlerin uyarısını göz ardı etmişti. Bedeli Amerikalılar ödemişti. Bugün Trump'ı 1930'daki tecrübeden yola çıkarak uyaran 1100 ekonomist de aynısını söylüyor, "ABD kongresi, ekonomistlerin tavsiyesini 1930 yılında dinlemedi ve bedelini tüm ülke çapında ABD'liler ödedi" diyor.

Sonuçları felaket olacak

Trump'ın yaptığı Amerika'yı devasa ticaret açığından kurtarmak. Bunun için korumacı ticaret politikaları izliyor. Ancak Amerikan iş dünyası bu politikanın aşırı korumacı olduğunu ve sonuçlarının felaket olacağını savunuyor. Bu konuda ABD ticaret odası Temmuz ayında Trump'a isyan bayrağını çekmişti.

Amerika'da iş dünyası da endişeli

Trump'ın özelilkle AB ve Çin'e yönelik tarifelerinin Amerikan iç piyasasına ciddi bir maliyeti var. ABD ticaret odası eyalet eyalet yapılan araştırmalarda Trump'ın ek vergilerine karşılık yapılan misillemelerin 75 milyar dolar gibi ağır bir fatura çıkaracağına dikkat çekiyor.

Tepkiler çoğalıyor

Trump bir çok ülkeye tarife uygularken buna karşın ilk etapta 33 ülke ABD'ye misilleme yaptı. Bu Trump'ın Haziran ayında aldığı karara verilen ilk tepkilerdi. Şu an o tepkiler çoğalıyor ve misilleme yapanların sayısı artıyor. Misillemelerle birlikte de ek vergi politikasının ABD'ye olan faturası artıyor.

Trump'ın ABD Merkez Bankasıyla mücadelesi

ABD Başkanı ticaret savaşını başlatırken, Amerikan merkez bankası FED'le de birlikte yürümeli. Bu konuda geçtiğimiz ay Trump'ın ekonomi danışmanı aynı zamanda ABD ekonomi konseyinin başındaki isim olan Larry Kudlow, FED'i faiz arttırmaması konusunda ciddi bir dille uyarmıştı. Çünkü FED'in politikaları Trump yönetiminin ticaret savaşını doğrudan etkileyebilecek pozisyonda.

(Sabah)