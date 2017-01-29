Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, ülkeye gelenlerin sosyal medya hesaplarını denetleyecek

Beyaz Saray'ın, ABD'ye yasal yollarla giren ziyaretçilerden kullandıkları ve ziyaret ettikleri internet sayfaları, sosyal medya paylaşımları ve cep telefonlarındaki kişileri Amerikalı güvenlik yetkilileri ile paylaşmalarını istemesinin tartışıldığı belirtildi.

  • DHA
  • 2
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray Siyasi Direktörü Stephen Miller; Dışişleri Bakanlığı, Gümrük ve Sınır Koruma Başkanlığı (CPB), İç Güvenlik Bakanlığı gibi birimlere, Başkan Trump'ın bu kararnameyi uygulamaya kesin kararlı olduğunu ve kamuoyunun yoğun destek verdiğini iletti. Miller ilgili birimlerden, protestolara, televizyonlarda uygulamaya karşı çıkan seslere kulak vermemelerini istedi.

Stephen Miller, Beyaz Saray yetkililerinin, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerden kullandıkları ve ziyaret ettikleri tüm internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımları ve cep telefonlarındaki kontaklarını paylaşmalarının istenmesi olasılığını tartıştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkanlık yetkisini kullanarak ülkeye gelen kişilere engelleme çıkartan kararname, gümrük ve sınır kapılarında kargaşalar yaşanmasına yol açmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Milyonluk hurdalar

Milyonluk hurdalar

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA