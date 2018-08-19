ABD’ye inat gaza devam

Donald Trump Başkanlığındaki Washington yönetiminin baskılarına, NATO Zirvesi sırasındaki eleştirilere ve Moskova’ya yönelik sert yaptırımlara rağmen Almanya ile Rusya ikili ilişkileri geliştiriyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Berlin’e yakın Brandenburg eyaletindeki Meseberg Şatosu’nda bir araya geldi. İki liderin gündeminde ABD’nin karşı çıkmasına rağmen Rus gazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesi ve Ukrayna ile Suriye konuları vardı. Alman DW’ye konuşan Almanya’nın Dış İlişkiler Konseyi’nden Rusya uzmanı Stefan Meister “Merkel ve Putin Trump’ın kendilerini baskı altına almasına izin vermeyeceklerine dair mesaj vermek istiyor” dedi.

Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin bel kemiğini enerji ticareti oluşturuyor. Almanya, 2016’da ithal ettiği yaklaşık 50 milyar metreküplük doğalgazla Rusya’nın en büyük müşterisi konumunda. Söz konusu ticaretin “önde gelen enstrümanı” konumunda ise Kuzey Akım doğalgaz boru hattı yer alıyor. Yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan Kuzey Akım, başta Ukrayna olmak üzere bazı Doğu Avrupa ülkelerinin sert muhalefetine hedef oluyor.

TRUMP TEPKİLİ

Avrupa’ya gönderdiği doğalgazda Ukrayna’nın payını daha da düşürmek isteyen Rusya, Kuzey Akım 2 projesini 2015’te duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayında NATO Zirvesi’nde Almanya’nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını “çok yakışıksız” olarak niteleyerek, “Almanya, Rusya’nın esiri” yorumunu yapmıştı.