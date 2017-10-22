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Abe, seçimlerde önde gidiyor

Japonya’da, Şinzo Abe’nin çağrısıyla gidilen erken seçimde resmi olmayan sonuçlara göre Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nin parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde etmesiyle seçimlerde önde gidiyor.

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Japonya’da, Şinzo Abe’nin çağrısıyla gidilen erken seçimde halk sandık başına gitti. Yerel saat 20.00'de sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan sonuçlar açıklanmaya başladı.Resmi olmayan sonuçlara göre Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nin parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde etmesiyle seçimlerde önde gidiyor. Liberal Demokrat Parti parlamentodaki 465 sandalyeden, 310'unu elde etti. Yukio Adeno liderliğindeki Anayasal Demokrat Parti'si 44 sandalye elde ederken, Tokyo Valisi Yuriko Koike'nin liderliğindeki Umut Partisi ise 38 sandalye etti.

Resmi sonuçlar ise Pazartesi günü açıklanacak.

 

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