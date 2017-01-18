AB'yi çöküş korkusu sardı

ABD’nin müstakbel başkanı Trump’ın NATO ve AB hakkındaki açıklamaları Avrupa’da korku ve panik yarattı. Alman basını yaşananların hayra alamet olmadığını yazarken Almanya Başbakanı Merkel “Kaderimiz kendi elimizde” diyerek üye ülkeleri sakinleşmeye davet etti. Trump’ı AB'ye ortak tehdit gören Fransa Dışişleri Bakanı daha fazla birleşme çağrısı yaptı. Trump’a rest çeken Fransa Cumhurbaşkanı Hollande "Tavsiyeye ihtiyaç yok” tepkisi verdi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ise Trump'ı egoist ve yıkıcı siyaset izlememesi yönünde uyardı.

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın Alman Bild ve İngiliz The Times gazetelerine verdiği röportaj Avrupa Birliği'ni ayağa kaldırdı. NATO'yu “köhne" olarak nitelendiren Trump'ın, AB'nin Almanya'nın bir aparatı olduğu ve birliğin dağılacağına yönelik sözlerine Avrupalı liderlerden farklı tepkiler geldi. Almanya Başbakanı Merkel “Kaderimiz kendi elimizde" diyerek üye ülkeleri sakinleşmeye davet etti. Merkel, AB'nin sahip olduğu ekonomik güç ve etkili karar mekanizmaları ile terörizmle mücadele edip, dijitalleşme ve diğer problemlerin üstesinden gelebileceğini savundu.

BEKLE-GÖR POLİTİKASI

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise Trump'ın açıklamalarının ABD'nin müstakbel savunma bakanı James Mattis'in ifadeleri ile çeliştiğini söyledi. Steinmeier, ABD'nin politikasının ne olacağını bekleyip göreceklerini kaydetti.

AKLINA İHTİYAÇ YOK

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'ten ayrılan ABD Büyükelçisi Jane Hartley için düzenlenen veda törenine katıldı. Hollande, “Burada bir kez daha söylüyorum. Avrupa her zaman transatlantik iş birliğini sürdürmek arzusundadır ancak bunu kendi değerleri ve çıkarları doğrultusunda gerçekleştirecek. Ne yapması gerektiği konusunda dışarıdan tavsiye almaya ihtiyacı yok" dedi.

EGOİSTÇE VE YIKICI

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, ABD'nin uluslarası arenada egoistçe ya da daha çok yıkıcı bir siyaset izlemesinin üzüntü verici olacağını ve bunun çok kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

TRUMP ORTAK TEHDİT

Trump'a verilecek en iyi yanıtın Avrupa ülkelerinin birbirlerine daha fazla yakınlaşması olacağını belirten Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, dünya siyasetinde yeniden milliyetçiliğe ve herkesin kendi çıkarlarına uygun siyaset izlelediği günlere dönülmemesi konusunda uyardı.

ZOR BİR DÖNEM

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da Avrupa Birliği'nin sığınmacı krizi ve İngiltere'nin Brexit kararı nedeni ile geçen yıl zor bir dönemden geçtiğini, bu zorlu süreci bazı şeyleri değiştirmek için bir motivasyon olarak görmesi gerektiğini belirtti.

'DOĞRUDAN KARIŞMA'

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, konuyla ilgili bir soru üzerine “Trump'ın başka ülkelerin iç politikalarına doğrudan karışmasını uygunsuz bulduğunu" söyledi.

Hayra alamet değil

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi de yorumunda durumun vahim olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: İngiltere Avrupa'yı bölüor ve ekonomisini Avrupa kıtasından ayırmayı hedefliyor. Trump ise tüm dünyaya meydan okuyor ve tehlikeli izolasyon politikalarına, himayeci politikalara hazırlanıyor. Almanya'nın refahının temeli sayılan ihracat modeli saldırı altında. Milliyetçilik, ekonomi politikalarında da bir Rönesans yaşıyor. Tam da Almanya gibi bir ülke için bunlar hayra alamet gelişmeler değil."

Kümesteki tilki Avrupa'yı karıştırdı

Münih'te yayımlanan Münchner Merkur gazetesi, Trump'ın kendini tavuk kümesinde tilki gibi hissettiğini, bu rolün çok hoşuna gittiğini ve seçmenlerine de gerçekten iyi bir şov sunduğunu yazdı. (Yeni Şafak)