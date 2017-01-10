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Ada ülkesi karışıyor

Uyuşturucuyla mücadele adı altında mafya ve uyuşturucu çetelerine karşı savaş ilan eden Devlet Başkanı Duterte'nin üst üste gelen açıklamalarının ardından büyük şehirlerdeki polis-mafya çatışmaları hız kazanırken ülkede de faili meçhul cinayetlerde artışlar görülmeye başlandı.

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Filipin Ordusu Yetkilileri'nin verdiği bilgilere göre açık denizde balıkçılık yapan bir gemi geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde saldırıya uğradı ve 8 Filipinli balıkçı öldü. Başkent Manila'ya 875 km. uzaklıkta bulunan  Zamboanga şehrinin açıklarında saldırıya uğrayan gemiye kimlerin neden saldırdığı hakkında bilgi verilmezken, askeri sözcü saldırının kişisel çıkar kavgası nedeniyle olabileceğini düşündüklerini belirtti.
 
Güney Filipinler'de sık sık meydana gelen saldırı ve adam kaçırma olayları Duterte'nin görevi ele almasından sonra iyice artış göstermeye başlamştı. Devlet Başkanı Duterte'nin orduyla sorunlar yaşadığını açıkladığı bölgeler için de polisleri kullanma isteği ise ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
 

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