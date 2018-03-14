Almanya'da gizli oylamada kullandığı oy pusulasının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan aşırı sağcı milletvekiline para cezası verildi

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Başbakan Angela Merkel'in yemin töreninden sonra yaptığı açıklamada, Bystron'un gizli oylamada oy pusulasının fotoğrafını çekip Twitter'dan paylaştığını, iç tüzüğe aykırı bu davranışından ötürü bin avro ceza aldığını ifade etti.

Schaeuble'nin açıklaması genel kurula katılan diğer partilerin milletvekillerince alkışlandı.

Bystron bugün Federal Mecliste yapılan başbakan seçiminde kullandığı oy pusulasının fotoğrafını Twitter'da paylaşmış ve altına ''Benim Şansölyem değil'' yazısını eklemişti.

Peter Bystron'un kullandığı oyun geçerliliğini kaybedip kaybetmeyeceği ise inceleniyor.