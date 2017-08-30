Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afgan sığınmacıyı THY pilotu kurtardı

Londra'dan kalkacak bir THY uçağının pilotu, ülkesine dönerse öldürüleceğini söyleyen Afgan sığınmacıyı zorla uçağa bindirmeye çalışan yetkililere direndi. Yetkililer pilotun uçağı kaldırmayacağını söylemesi üzerine geri adım attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere'nin başkenti Londra'da Heathrow Havalimanı'ndan kalkan bir THY uçağı, bir zorla sınırdışı etme çabalarına sahne oldu.
 
Ağlayarak "Beni Afganistan'da öldürecekler" diyen 22 yaşındaki Afgan sığınmacı Samim Bigzad'ın İngiliz yetililer tarafından zorla uçağa bindirilerek sınırdışı edilmesini, uçağın pilotu engelledi.
Yetkililer, uçağın pilotunun Bigzad'ı kastederek "Onu götüremezsiniz, uçmuyorum. Birinin hayatı tehlikede" sözleri karşısında geri adım attı.
 
Öte yandan Bigzad uçaktan indirilerek Gatwick Havalimanı yakınındaki Brook House Göçmen Nakil Merkezi'ne geri götürüldü. Uçak da 45 dakika rotarlı olarak kalkış yaptı.
 
Bigzad'ın 2 yıl önce Taliban'dan kaçarak İngiltere'ye geldiği ve yaptığı sığınmacılık başvurusunun reddedildiği öğrenildi.
 
Genç adamın akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.
THY pilotu İngilterede hayat kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa'da yetiştirdiği tazıları Körfez ve Arap ülkelerine satıyor

Şanlıurfa'da yetiştirdiği tazıları Körfez ve Arap ülkelerine satıyor

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA