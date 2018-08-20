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Afganistan hükümetinden ateşkes açıklaması: Taliban'dan yanıt gelene kadar operasyonlar sürecek

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Çahansuri, devletin aldığı ateşkes kararına Taliban'dan yanıt gelene kadar operasyonların süreceğini söyledi.

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Çahansuri, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin dün ateşkes kararını açıklamasının ardından Taliban'dan herhangi bir yanıt gelmediğini belirtti.

"Devletin aldığı ateşkes kararına Taliban'dan yanıt gelene kadar operasyonlar sürecek." ifadelerini kullanan Çahansuri, Taliban'dan olumlu bir yanıt beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Gani, dün Afganistan Bağımsızlık Günü'nün 99. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Taliban'a karşı ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

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