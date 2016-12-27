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Afganistan'da askeri helikopter düştü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde askeri helikopter düştü.

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Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri helikopterin, Şindent havaalanından kalktıktan hemen sonra düştüğünü belirtti.

Kazanın havaalanından 10 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini ifade eden Farhad, mürettebattan kimsenin ölmediğini söyledi.

Farhad, kaza nedenini teknik arıza olarak açıkladı.

Taliban örgütü ise helikopteri düşürdüğünü iddia edildi.

Yaklaşık bir ay önce ülkenin batısındaki Badgis vilayetinin Murgab ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 207. Zafar Kolordu Komutanı General Muhiddin Gori hayatını kaybetmişti.

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