Afganistan'da bir ABD askeri öldürüldü
Bir ABD askeri, Afganistan'ın doğusundaki Logar bölgesindeki operasyonda aldığı yara sonucunda hayatını kaybetti.
Ülkedeki NATO görevlileri konuyla alakalı detaylı bilgi vermezken, askerin Cumartesi günü gerçekleştirilen bir askeri operasyonda yaralandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında yürürlüğe koyduğu plan kapsamında Afganistan'da halihazırda bulunan 11 bin askere ek olarak 3800 askerin daha konuşlandırılmasını istemişti.
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