Afganistan'da camiye bombalı saldırı

TSK’ya döner kanatlı İHA’lar geliyor

ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile arasında “Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı” projesi kapsamında, yaklaşık 120 milyon liralık sözleşme imzalandı.