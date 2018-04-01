Afganistan'da genel seçimler 20 Ekim'de yapılacak

Afganistan Seçim Komisyonu Başkanı Gülacan Abdulbedi Sayyad, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, milletvekili ve ilçe meclisi seçimlerinin 20 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Afganistan kimliğini taşıyan herkesin seçimlere katılabileceğini ifade eden Sayyad, kimliği olmayanlara da yakında kimlik dağıtılacağını belirtti.

Sayyad, güvenlik sıkıntısı bulunan bölgelerde yaşayanların da güvenli bölgelere giderek kayıt yaptırdıktan sonra oy kullanabileceğini kaydetti.

Seçmen kayıtları 14 Nisan'da başlıyor

Seçimlerin şeffaf geçmesi için ciddi çalışma yürüttüklerini dile getiren Sayyad, bu konuda halkın da desteğini istediklerini vurguladı.

Sayyad, seçmenlerin oylarını kullanmaları için 14 Nisan'dan itibaren kayıtlarını yapmaya başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan ulusal birlik hükümetinin anlaşmasına göre, milletvekili ve il meclisi seçiminin 2015 yılında yapılması gerekiyordu ancak söz konusu seçimler devlet başkanının özel kararıyla ertelenmişti.