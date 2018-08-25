Afganistan'da intihar saldırısı: 2 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde bir protesto sırasında düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.
- AA
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın üstüne yerleştirdiği bombayı, Celalabad'daki Seçim Komisyonu ofisi önünde gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını belirtti. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Görgü tanıkları ise saldırıda 4 kişinin öldüğünü öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.