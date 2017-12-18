Afganistan'da intihar saldırısı: 2 polis öldü

Helmand Valiliği Sözcüsü Omar Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin bomba yüklü araçla Helmand'ın merkezinde yakıt ikmali yapan polis araç konvoyunu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, aralarında sivillerin de bulunduğu 31 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.